veja seleções classificadas para 2ª fase e as eliminadas

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo está quase acabando, e 25 seleções já garantiram vagas na 2ª fase da competição. Por outro lado, doze equipes já estão eliminadas.

Quem avança?

Os líderes dos 12 grupos

Os vice-líderes dos 12 grupos

Os oito melhores terceiros colocados

Quem já se classificou