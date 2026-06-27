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Cabo Verde, do goleiro Vozinha, avançou ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez na história

veja seleções classificadas para 2ª fase e as eliminadas

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Cabo Verde, do goleiro Vozinha, avançou ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez na história
Cabo Verde, do goleiro Vozinha, avançou ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez na história Imagem: Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images

Cabo Verde, do goleiro Vozinha, avançou ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez na história Imagem: Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo está quase acabando, e 25 seleções já garantiram vagas na 2ª fase da competição. Por outro lado, doze equipes já estão eliminadas.

Quem avança?

  • Os líderes dos 12 grupos
  • Os vice-líderes dos 12 grupos
  • Os oito melhores terceiros colocados

Quem já se classificou

  • México (líder do Grupo A)
  • África do Sul (vice-líder do Grupo A)
  • Suíça (líder do Grupo B)
  • Canadá (vice-líder do Grupo B)
  • Bósnia (uma das melhores 3ªs colocadas)
  • Brasil (líder do Grupo C)
  • Marrocos (vice-líder do Grupo C)
  • EUA (líder do Grupo D)
  • Austrália (vice-líder do Grupo D)
  • Paraguai (um dos melhores 3ºs colocados)
  • Alemanha (líder do Grupo E)
  • Costa do Marfim (vice-líder do Grupo E)
  • Equador (uma das melhores 3ªs colocadas)
  • Holanda (líder do Grupo F)
  • Japão (vice-líder do Grupo F)
  • Suécia (uma das melhores 3ªs colocadas)
  • Bélgica (líder do Grupo G)
  • Egito (vice-líder do Grupo G)
  • Espanha (líder do Grupo H)
  • Cabo Verde (vice-líder do Grupo H)
  • França (líder do Grupo I)
  • Noruega (vice-líder do Grupo I)
  • Senegal (uma das melhores 3ªs colocadas)
  • Argentina (líder do Grupo J)
  • Colômbia (líder do Grupo K)

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