veja seleções classificadas para 2ª fase e as eliminadas

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo está quase acabando, e 25 seleções já garantiram vagas na 2ª fase da competição. Por outro lado, doze equipes já estão eliminadas.
Quem avança?
- Os líderes dos 12 grupos
- Os vice-líderes dos 12 grupos
- Os oito melhores terceiros colocados
Quem já se classificou
- México (líder do Grupo A)
- África do Sul (vice-líder do Grupo A)
- Suíça (líder do Grupo B)
- Canadá (vice-líder do Grupo B)
- Bósnia (uma das melhores 3ªs colocadas)
- Brasil (líder do Grupo C)
- Marrocos (vice-líder do Grupo C)
- EUA (líder do Grupo D)
- Austrália (vice-líder do Grupo D)
- Paraguai (um dos melhores 3ºs colocados)
- Alemanha (líder do Grupo E)
- Costa do Marfim (vice-líder do Grupo E)
- Equador (uma das melhores 3ªs colocadas)
- Holanda (líder do Grupo F)
- Japão (vice-líder do Grupo F)
- Suécia (uma das melhores 3ªs colocadas)
- Bélgica (líder do Grupo G)
- Egito (vice-líder do Grupo G)
- Espanha (líder do Grupo H)
- Cabo Verde (vice-líder do Grupo H)
- França (líder do Grupo I)
- Noruega (vice-líder do Grupo I)
- Senegal (uma das melhores 3ªs colocadas)
- Argentina (líder do Grupo J)
- Colômbia (líder do Grupo K)
Mais Notícias
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track
Corinthia Mes