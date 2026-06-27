Creta e Palio ficam destruídos após forte batida no bairro São Cristóvão

Uma forte colisão entre um Hyundai Creta e um Fiat Palio foi registrada durante a madrugada deste sábado (27), no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Minas Gerais, na região do bairro São Cristóvão, em Cascavel.

Com o impacto, os dois veículos sofreram grandes avarias. O Palio teve a dianteira completamente destruída, com o capô retorcido e diversas peças espalhadas, enquanto o Creta apresentou danos na lateral esquerda e na parte frontal, além do acionamento dos airbags.

Apesar da violência da batida e dos expressivos danos materiais, ninguém ficou ferido. Os ocupantes dos dois automóveis permaneceram conscientes e dispensaram atendimento médico.

As causas do acidente não foram esclarecidas. No local, os condutores conversavam para definir a responsabilização pelo sinistro, enquanto os veículos permaneciam sobre a via aguardando os procedimentos necessários.