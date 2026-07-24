VÍDEO: Donas de mercado suspeitam de furto e agridem homem com cabo de rodo e ch

🚨 VÍDEO: Donas de mercado suspeitam de furto e agridem homem com cabo de rodo e chineladas em Toledo

Um homem foi agredido por três mulheres após ser suspeito de tentar furtar um par de chinelos em um mercado de Toledo, no oeste do Paraná. A confusão, registrada por câmeras de segurança, aconteceu na última quarta-feira (22).

Nas imagens, uma das proprietárias fecha a porta do estabelecimento e confronta o suspeito. Em seguida, ele é atingido com um cabo de rodo, além de receber chineladas e tapas. Durante a ação, o homem pede desculpas e afirma que não reagirá às agressões.

Segundo a família proprietária do mercado, o suspeito já teria cometido outros pequenos furtos no local, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado, nem nos casos anteriores nem após este episódio.

🎥 As imagens da confusão repercutiram nas redes sociais e dividem opiniões entre quem defende a atitude das comerciantes e quem critica as agressões.

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Corinthia Mes