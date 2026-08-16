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Ferramentas são furtadas de obra em frente à feira, em Ubiratã
Um trabalhador teve um prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil após ter diversas ferramentas furtadas de uma obra localizada na Rua Santos Dumont, em frente à feira do produtor, em Ubiratã.
Segundo o relato, o furto aconteceu na noite da última quinta-feira (13). Ao verificar o local, a vítima percebeu que vários equipamentos haviam sido levados.
Entre os itens furtados estão:
1 serra mármore;
extensões elétricas;
nível a laser;
máquina vibratória;
uma garrafa térmica de tereré completa.
A vítima pede atenção da comunidade e, caso alguém tenha informações que possam ajudar na localização dos objetos ou na identificação dos responsáveis, que procure as autoridades policiais.
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