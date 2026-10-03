Vídeo mostra suspeito de furto cercado por moradores em Cascavel

Imagens recebidas pela CGN mostram um jovem de 18 anos cercado e imobilizado na Rua Celso Esperança; ele foi atendido pelo Siate e levado ao hospital

Um vídeo recebido pela CGN registra o momento em que um suspeito de furto cercado por moradores é contido no bairro Parque São Paulo, em Cascavel. O caso ocorreu na manhã de sábado, 3 de outubro de 2026, na Rua Celso Esperança.

Segundo a CGN, o rapaz, de 18 anos, teria sido flagrado tentando furtar uma motocicleta e acabou caindo durante a fuga. As imagens mostram pessoas ao redor do suspeito enquanto ele permanece imobilizado.

Atendimento e encaminhamento

Segundo a CGN, o indivíduo apresentava ferimentos nas mãos e na cabeça. O Siate prestou atendimento e o levou a uma unidade hospitalar. Após receber alta médica, ele seria encaminhado à Delegacia para esclarecimentos, conforme informado pela reportagem.

Reações no vídeo

No registro, um homem comenta sobre a motocicleta e afirma que o rapaz seria da quebrada do Santa, expressão usada em referência ao bairro Santa Felicidade. Outras pessoas permanecem próximas ao suspeito durante a gravação, segundo a CGN.