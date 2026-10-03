CNT/MDA: Lula tem 47,8% dos votos válidos e Flávio soma 42,1%

Pesquisa CNT/MDA divulgada pela Agência Estado mostra redução da vantagem de Lula sobre Flávio de cerca de 12 pontos para 5,7 p.p.; Cury aparece com 3,6%.

Segundo a pesquisa CNT/MDA divulgada pela Agência Estado neste sábado, 3, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 47,8% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro soma 42,1%. O escritor Augusto Cury aparece com 3,6% nessa mesma classificação.

O levantamento aponta que, em comparação com a rodada de agosto, a vantagem de Lula sobre Flávio caiu de aproximadamente 12 pontos porcentuais para 5,7 pontos percentuais, segundo os dados divulgados.

Resultados por votos válidos

Lula (PT): 47,8% dos votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL-RJ): 42,1%

Augusto Cury (Avante): 3,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,4%

Renan Santos (Missão): 1,7%

Romeu Zema (Novo): 0,9%

Outros recortes da pesquisa

Na contagem que inclui indecisos e votos em branco/nulo, Lula tem 43,1% dos votos totais, Flávio soma 38% e Cury 3,2%. Na pesquisa espontânea, Lula registra 39,5%, Flávio 36% e Cury 2,1%.

Sobre a firmeza da escolha, 87,6% dos entrevistados disseram que a decisão do voto é definitiva, e cerca de 12,4% admitem poder mudar de opinião. Entre eleitores de Lula e de Flávio, 91% afirmaram ter escolha definitiva; entre apoiadores de Romeu Zema, 45% disseram ter certeza do voto.

Metodologia

O levantamento entrevistou 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro, por meio de entrevistas presenciais em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06902/2026, conforme informado pela divulgação da pesquisa.