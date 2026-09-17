💙 VOCÊ ACHA QUE PLANO DE SAÚDE É TUDO IGUAL?

Então deixa eu te mostrar o que o PAM Saúde tem de diferente!

🏥 Ampla rede hospitalar

📱 Telemedicina

💻 PA Virtual

📲 Atendimento por WhatsApp e telefone 24 horas

🎁 Clube de benefícios

🚨 Atendimento de emergência em trânsito

Ou seja: PAM Saúde não é só um plano, é cuidado completo! 💙

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