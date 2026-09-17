🚨 “FOI UM VERDADEIRO LIVRAMENTO”, DIZ MOTORISTA APÓS GRAVE ACIDENTE NA BR-369

O motorista Alisson, morador de Realeza (PR), que estava entre os envolvidos no grave acidente registrado na BR-369, em Ubiratã, falou sobre os momentos de tensão vividos durante a colisão.

Em depoimento, Alisson relatou a violência do impacto e a situação de perigo enfrentada durante o acidente, envolvendo um ônibus, duas carretas e outros veículos.

Bastante emocionado, o motorista destacou que conseguir sair com vida da ocorrência foi um verdadeiro “livramento”, demonstrando gratidão a Deus diante da proporção do acidente.

O acidente provocou a interdição da BR-369 nos dois sentidos, mobilizando equipes de atendimento e resgate.

📰 O depoimento foi concedido ao Portal Região Oeste.

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