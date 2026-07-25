Você sabe quem é Zé Pelintra? Entidade é homenageada em novo álbum de Anitta

O lançamento da segunda parte do álbum “Equilibrium II”, de Anitta, despertou a curiosidade de muitos fãs ao trazer referências marcantes à espiritualidade brasileira. Entre elas, está a homenagem a Zé Pelintra, representado por Mart’nália no material de divulgação da faixa “Feitiço”, enquanto Anitta aparece caracterizada como Pombagira. A proposta faz parte da identidade visual do novo trabalho, que valoriza símbolos da cultura e das religiões de matriz afro-brasileira.

Quem é Zé Pelintra?

Zé Pelintra é uma das entidades espirituais mais conhecidas da Umbanda e, também, cultuada em outras tradições religiosas brasileiras, como a Jurema Sagrada. É reconhecido por sua imagem elegante: costuma ser representado vestindo terno branco, gravata vermelha, chapéu Panamá e sapatos impecáveis. Essa aparência simboliza dignidade, respeito e o cuidado em manter a própria honra, independentemente das dificuldades da vida.

Sua história possui diferentes interpretações conforme a tradição religiosa, mas, de forma geral, Zé Pelintra é visto como um espírito que conhece profundamente a realidade das pessoas simples, especialmente daqueles que enfrentam injustiças, pobreza e exclusão social.

O que Zé Pelintra representa?

Muito além da imagem popular ligada à boemia, Zé Pelintra é considerado uma entidade de sabedoria, proteção e justiça. Seus ensinamentos costumam incentivar a honestidade, o trabalho, a coragem para superar desafios e o equilíbrio diante das adversidades.

Na Umbanda, ele é frequentemente procurado por pessoas que buscam abrir caminhos profissionais, resolver questões financeiras, encontrar discernimento e receber proteção espiritual. Também é associado à habilidade de encontrar soluções práticas para problemas complexos, sempre valorizando a ética e o merecimento.

A figura de Zé Pelintra está presente em músicas, literatura, teatro e manifestações populares (Imagem: Lucas de Freitas | Shutterstock)

Zé Pelintra tornou-se um símbolo que ultrapassa o universo religioso. Sua figura está presente em músicas, literatura, teatro e manifestações populares, representando a mistura entre fé, malandragem entendida como inteligência para sobreviver e resistência cultural.

Ao homenagear essa entidade em seu novo álbum, Anitta reforça um movimento que já vinha aparecendo em seus trabalhos recentes: o de valorizar elementos da espiritualidade afro-brasileira e da identidade cultural do país. O projeto também faz referências a outras figuras importantes dessas tradições, ampliando o diálogo entre música, religiosidade e cultura popular.

Respeito acima de tudo

É importante lembrar que Zé Pelintra não deve ser reduzido a estereótipos ou fantasias. Para muitos brasileiros, trata-se de uma entidade sagrada, cultuada com profundo respeito e devoção. Conhecer sua história é também uma forma de compreender melhor a riqueza das religiões de matriz afro-brasileira e a diversidade espiritual presente no Brasil.

Independentemente da crença de cada pessoa, a homenagem feita por Anitta reacende o interesse por uma figura que faz parte da história religiosa e cultural brasileira, convidando o público a enxergar além dos preconceitos e a valorizar um patrimônio que atravessa gerações.