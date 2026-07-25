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DOMINGO É DIA DE CHURRASCO NA NECO BBQ!

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🚨🔥 DOMINGO É DIA DE CHURRASCO NA NECO BBQ! 🔥🚨

Neste domingo você não precisa acender a churrasqueira. A NECO BBQ prepara tudo no capricho e leva até você!

🥩 Combo Costela Assada
✅ Costela Assada
✅ Maionese
✅ Coca-Cola 2 Litros

💰 Tudo isso por apenas R$ 75,00!

Além do combo, também teremos DELIVERY DE CARNES ASSADAS, perfeito para o almoço da família:

🥩 Costela Bovina
🥩 Costelinha Barbecue
🥩 Fraldinha Defumada
🥩 Maminha Defumada
🥩 Cupim Defumado
🥩 Carnes Nobres na Parrilla
🍲 Escondidinho de Costela

📲 Faça sua encomenda e garanta o seu almoço de domingo!
📞 WhatsApp: (44) 99947-2623

🔥 Qualidade, sabor e o verdadeiro churrasco artesanal, sem você sair de casa!

#NecoBBQ #Churrasco #CostelaAssada #DeliveryDeChurrasco #DeliveryDeCarnes

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