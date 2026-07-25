🚨🔥 DOMINGO É DIA DE CHURRASCO NA NECO BBQ! 🔥🚨

Neste domingo você não precisa acender a churrasqueira. A NECO BBQ prepara tudo no capricho e leva até você!

🥩 Combo Costela Assada

✅ Costela Assada

✅ Maionese

✅ Coca-Cola 2 Litros

💰 Tudo isso por apenas R$ 75,00!

Além do combo, também teremos DELIVERY DE CARNES ASSADAS, perfeito para o almoço da família:

🥩 Costela Bovina

🥩 Costelinha Barbecue

🥩 Fraldinha Defumada

🥩 Maminha Defumada

🥩 Cupim Defumado

🥩 Carnes Nobres na Parrilla

🍲 Escondidinho de Costela

📲 Faça sua encomenda e garanta o seu almoço de domingo!

📞 WhatsApp: (44) 99947-2623

🔥 Qualidade, sabor e o verdadeiro churrasco artesanal, sem você sair de casa!

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