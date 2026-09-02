Volvo e Peugeot colidem em cruzamento movimentado no Centro de Cascavel

Acidente entre veículos na Rua Paraná e Afonso Pena causou bloqueio temporário sem feridos, segundo relatos locais

Um acidente envolvendo um carro Volvo e um Peugeot ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, no centro de Cascavel. Conforme informações do site CGN, a colisão aconteceu na esquina das ruas Paraná e Afonso Pena, uma área de grande movimentação viária.

A colisão, apesar de causar danos materiais significativos, não resultou em ferimentos para os ocupantes dos veículos. A Volvo ficou atravessada no meio do cruzamento, o que provocou obstrução temporária do trânsito na região até a remoção dos carros.

Detalhes do acidente

Segundo o CGN, os dois veículos trafegavam por vias diferentes no momento da batida. Após o impacto, os condutores conversaram para tratar dos prejuízos causados pelo acidente. Em seguida, os veículos foram retirados do local para restabelecimento do fluxo normal nas vias.

Impacto no trânsito local

A situação gerou lentidão momentânea na região central, especialmente na confluência das Ruas Paraná e Afonso Pena. A Volvo, ao ficar atravessada no cruzamento, dificultou a passagem de outros veículos até a remoção. A normalização do trânsito aconteceu após a saída dos carros do local.

Segurança e ocorrências sem vítimas

O caso foi registrado sem vítimas, reforçando a importância de atenção no trânsito para evitar acidentes com danos maiores. A colaboração entre os envolvidos para resolver a situação também contribuiu para a rápida desobstrução do espaço público.

Perguntas frequentes

O que aconteceu com os veículos após o acidente?

A Volvo ficou atravessada no cruzamento, causando bloqueio temporário, mas ambos os carros foram removidos do local após acordo entre os motoristas.