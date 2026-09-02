Mulher de 62 anos é atropelada por BMW enquanto fechava porta de carro em Curitiba

Vítima de 62 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por uma BMW no bairro Mercês; carro também colidiu com outros dois veículos, diz G1.

Uma mulher de 62 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um automóvel da marca BMW no bairro Mercês, em Curitiba. O G1 relata que o acidente ocorreu na noite de terça-feira; na própria matéria há passagem que indica a data como 1º e outra que informa que aconteceu por volta das 20h de terça-feira (2).

Conforme apurou a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a vítima havia acabado de sair de outro carro e estava fechando a porta quando foi atingida. Testemunhas relataram que o veículo seguia em alta velocidade.

O que aconteceu

Segundo relatos reunidos pela reportagem, após atingir a mulher o carro ainda atingiu outros dois veículos. O motorista do veículo que causou o acidente não teve o nome divulgado e foi levado a um hospital por familiares. Os ocupantes dos outros dois carros não ficaram feridos.

Depoimentos e socorro

Uma testemunha, identificada como Nilton Palmeiro, afirmou: “Não tinha ninguém na rua, ele veio feito um louco de lá e atropelou a senhora que estava fechando [a porta] o carro. Passou em cima dela, bateu no meu carro e parou ali”.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em estado grave. Até a publicação da matéria do G1 não havia informações atualizadas sobre seu quadro clínico.

Apuração

O G1 informou que fez contato com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR) e aguarda retorno.