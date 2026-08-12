Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos

Y como ocurrió en el Barcelona durante la temporada 2021/22, Xavi Hernández sustituirá a Ronald Koeman en el banquillo. El técnico catalán asumirá las riendas de Países Bajos, su primera aventura en un banquillo internacional, y ha firmado un contrato hasta el año 2030. Después de 53 años, la Oranje volverá a tener un seleccionador extranjero. La última vez fue el austriaco Ernst Happel en 1978.

Xavi Hernández, que desde el 2024 no dirige a ningún club profesional cuando acabara su etapa en el Barcelona, probará fortuna en uno de sus grandes anhelos: dirigir una selección nacional. Desde que dejara la ciudad condal, su nombre ha aparecido en las listas de grandes equipos europeos, pero decidió esperar a la oportunidad adecuada para volver a los banquillos. El próximo 24 de septiembre le veremos de nuevo en la banda cuando se producirá el enfrentamiento entre Países Bajos y Alemania de la Liga de las Naciones.

Países Bajos apuesta por un entrenador que ya revolucionó al Barcelona dando la oportunidad a esos jugadores que hace poco se coronaron campeones del mundo como Lamine Yamal, Cubarsí o Gavi. Además, durante su etapa como entrenador de clubes, Xavi ganó ocho títulos (entre ellos una liga y una Supercopa de España con el Barcelona).

Miembro declarado de la escuela ‘Cruyff’, Xavi tendrá la oportunidad de vivir en primera persona ese fútbol holandés que tanto le maravilló durante su juventud. Según el medio neerlandés, De Telegraaf, su excompañero en el Barcelona, Patrick Kluivert, podría acompañarle en el cuerpo técnico.

Comunicado de la selección neerlandesa

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”