Consultoria especializada orienta mix de pisos e revela tendências para Panorama

A Panorama investiu em uma consultoria especializada para revisar seu mix de pisos e porcelanatos, com o objetivo de ajustar o portfólio às tendências e necessidades reais do mercado. A consultora Regina Costa, com mais de 20 anos de experiência, conduziu um diagnóstico detalhado que envolveu análises técnicas e visitas de campo a todas as lojas da rede, junto à equipe de vendas, segundo informações divulgadas pela empresa.

O trabalho não se limitou à análise dos produtos, mas trouxe insights que impactaram diretamente o layout das lojas, a composição do sortimento e o entendimento das demandas locais, de acordo com as declarações do gerente de Compras, Elias. Essa abordagem aprofundada resultou em um reposicionamento físico dos itens, melhorias no fluxo de navegação e identificação de produtos redundantes no portfólio.

Metodologia e resultado do diagnóstico

Em vez de basear o diagnóstico na percepção exclusiva da gestão, a consultoria investiu em ouvir os vendedores de todas as filiais. Essa análise diferenciada, ressaltou Elias, permitiu captar nuances regionais e fortalecer as decisões sobre quais produtos manter, ajustar ou eliminar no mix. Uma planilha com itens candidatos a ajustes já está sendo utilizada pela equipe de Compras para consolidar o portfólio.

Tendências de cores e estilo para os próximos anos

Césare Braz, gerente do Panorama Concept, revelou que a consultoria apresentou um direcionamento claro para as tendências de cores em pisos para os próximos cinco anos. Essa antecipação serve para orientar as negociações e a seleção junto aos fornecedores, alinhando a oferta da Panorama às preferências previstas para o mercado brasileiro.

Elias destacou a importância da equipe de Compras ter um papel ativo na seleção, frisando que a escolha não pode depender apenas dos catálogos oferecidos pelos fornecedores, mas sim de uma análise própria das necessidades e tendências.

Ajustes finos e treinamento comercial

O diagnóstico evidenciou também a necessidade de um ajuste mais apurado no mix das filiais menores, incluindo a definição de promoções específicas para cada loja. Em paralelo, foi reforçada a importância do treinamento comercial para ampliar o entendimento dos vendedores sobre as reais necessidades dos clientes e as soluções disponíveis no estoque.

Um exemplo citado aponta que um cliente buscando porcelanato marrom pode se satisfazer com uma combinação de tons. Sem esse conhecimento, a venda pode ser perdida mesmo com o produto disponível, segundo o gerente Elias.

Organização por tons para facilitar a escolha

Outra mudança implementada refere-se à organização das gôndolas de porcelanatos: em vez de serem separadas por uso, agora estão dispostas por tonalidade, do mais claro ao mais escuro. Essa mudança visual facilita a comparação e a decisão dos consumidores, conforme explicado pelo gerente César Braz.

Para conhecer o mix atualizado e conversar sobre tendências de piso e revestimento, a Panorama recomenda visitar suas lojas e interagir com as equipes comerciais, além de aproveitar os canais oficiais e o cartão Panorama para benefícios exclusivos.

Perguntas frequentes

Qual foi o diferencial da consultoria contratada pela Panorama?

A consultoria adotou uma metodologia que incluiu visitas a campo e entrevistas com vendedores de todas as filiais, garantindo uma análise profunda e diversificada das necessidades locais e do portfólio.

Que mudanças práticas já ocorreram nas lojas após o diagnóstico?

Houve reposicionamento físico dos produtos para melhorar o fluxo e a navegação, além de uma reorganização das gôndolas por tonalidade para facilitar a comparação visual entre porcelanatos.

Como a consultoria impactou as estratégias de compra da Panorama?

Foi reforçado o papel ativo da equipe de Compras para selecionar produtos baseando-se nas tendências e nas necessidades reais do mercado, superando a simples oferta dos catálogos dos fornecedores.