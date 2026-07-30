Xiaomi SkyNomad: conheça a nova linha de SUVs inteligentes que promete transformar o conceito de casa sobre rodas para famílias

A Xiaomi expande sua atuação automotiva com a série SkyNomad, uma linha de SUVs inteligentes projetada para oferecer o máximo de conforto e espaço para famílias modernas.

A gigante chinesa, conhecida mundialmente por seus smartphones e eletrodomésticos, decidiu diversificar ainda mais seu portfólio. O objetivo agora é conquistar o mercado de veículos familiares, que exige soluções práticas e amplas para o dia a dia.

Diferente dos modelos anteriores, como o sedã SU7 e o SUV YU7, que focam na performance e na dinâmica esportiva, a nova linha busca ser uma extensão do lar. Essa mudança de foco reflete a importância crescente dos veículos elétricos na receita da marca nos últimos dois anos.

Conforme informações divulgadas pela Xiaomi, o projeto visa redefinir como utilizamos o espaço interno de um carro. A seguir, exploramos os detalhes técnicos e a proposta inovadora por trás deste lançamento.

Tecnologia EREV e o novo N90 Max

O grande destaque desta estreia é o N90 Max, um SUV de sete lugares que a empresa descreve como uma casa que você pode mover. O modelo utiliza um sistema de autonomia estendida, conhecido como EREV, que combina um motor elétrico com um gerador a gasolina.

O sistema conta com uma bateria de 76 quilowatts-hora e um extensor de autonomia turboalimentado de 1,5 litro, auxiliado por um tanque de combustível de 60 litros. Na prática, o motor a gasolina atua como um gerador para recarregar a bateria durante o trajeto.

Conceito de espaço interno reconfigurável

Durante o evento de lançamento, o presidente-executivo da Xiaomi, Lei Jun, enfatizou a necessidade de versatilidade. Segundo ele, seis assentos não são suficientes para muitas famílias, e a proposta é tratar o veículo como um ambiente que pode ser decorado e organizado livremente.

Essa flexibilidade permite que os usuários adaptem o interior conforme a necessidade do momento, seja para viagens longas ou para o transporte diário. O design do SkyNomad foi pensado para maximizar a convivência e o conforto dentro da cabine.

O impacto da Xiaomi no setor automotivo

A incursão da marca no mercado de SUVs familiares sinaliza uma estratégia de longo prazo para se consolidar como uma fabricante de veículos completa. Ao oferecer opções que vão desde sedãs esportivos até veículos familiares, a empresa busca atingir diferentes perfis de consumidores.

A integração de tecnologia inteligente, marca registrada da companhia, deve ser um diferencial competitivo importante. Com o SkyNomad, a Xiaomi reforça seu compromisso com a inovação em mobilidade, trazendo soluções que vão além da simples condução.

Perguntas frequentes sobre a linha SkyNomad

O que é a série SkyNomad da Xiaomi? É uma nova linha de SUVs inteligentes focada em espaço e versatilidade para famílias, diferenciando-se dos modelos esportivos anteriores da marca.

O que significa o sistema EREV presente no N90 Max? Significa um veículo elétrico de autonomia estendida, onde um motor a gasolina atua como gerador para manter a bateria carregada e ampliar a autonomia do carro.

Qual o principal diferencial do N90 Max? O veículo se destaca por oferecer sete lugares e um interior altamente reconfigurável, pensado para atuar como uma verdadeira casa sobre rodas.

Por que a Xiaomi decidiu lançar SUVs familiares? A empresa busca diversificar seu negócio de veículos elétricos, que se tornou uma fonte de receita fundamental nos últimos anos, atendendo à demanda por carros mais espaçosos.

O motor a gasolina do N90 Max move as rodas diretamente? Não, o motor a gasolina funciona apenas como um gerador de eletricidade para recarregar a bateria ou fornecer energia, enquanto o movimento é garantido pelos motores elétricos.