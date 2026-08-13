Copinha de 2024 ganha destaque no Cinefoot com filme de Joaquim Salles sobre time do Amapá

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A 16ª edição do Festival de Cinema de Futebol (Cinefoot) premiou o filme “Copinha”, dirigido por Joaquim Salles, como o Melhor Filme da mostra competitiva internacional entre os longas-metragens. A produção retrata a participação do Esporte Clube Macapá, time da capital do Amapá, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, conhecida como Copinha, principal torneio sub-20 do futebol mundial.
O filme, que evidencia a luta por visibilidade dos jovens atletas de regiões distantes dos grandes centros do futebol, conquistou o prêmio baseado no voto popular, superando concorrentes da Argentina, Espanha e Reino Unido. Segundo a Agência Brasil, os filmes foram exibidos gratuitamente em quatro salas no Rio de Janeiro, de 6 a 11 de junho, e no Museu do Futebol, em São Paulo, entre 7 e 10 de junho.
Durante a edição de 2024 da Copinha, o Esporte Clube Macapá obteve uma vitória sobre o Potyguar Seridoense, do Rio Grande do Norte, além de empates contra o Flamengo de Guarulhos, time anfitrião do Grupo 29, e contra o Vasco, tradicional clube do futebol brasileiro. Classificado em segundo lugar na chave, o Macapá foi eliminado na fase seguinte pelo Ibrachina, clube paulista focado nas categorias de base.
Joaquim Salles, diretor do longa, é sobrinho do cineasta Walter Salles, ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional por “Ainda Estou Aqui”, e filho do documentarista João Moreira Salles. Seu trabalho traz à luz histórias pouco conhecidas sobre o futebol brasileiro, como a visibilidade dos jogadores de regiões menos centrais no cenário futebolístico.
Na mesma mostra competitiva internacional, o curtas de maior destaque foi “Camisa 9”, de Guilherme Baptista, que aborda a revolução dada por três jornalistas negros nas transmissões futebolísticas na TV durante os anos 1980. Já o Troféu Museu da Pelada foi concedido ao documentário “Várzea”, de D’Andrade, que apresenta o futebol amador nos campos de terra batida e o desaparecimento desses espaços tradicionais.
O filme “Copinha”, dirigido por Joaquim Salles, ganhou o prêmio de Melhor Filme da mostra competitiva internacional entre os longas-metragens.
O filme retrata a trajetória do Esporte Clube Macapá durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, destacando a luta dos jovens jogadores de uma região periférica do futebol brasileiro por reconhecimento.
As exibições ocorreram gratuitamente em quatro salas no Rio de Janeiro, de 6 a 11 de junho, e no Museu do Futebol, em São Paulo, de 7 a 10 de junho.