Copinha de 2024 ganha destaque no Cinefoot com filme de Joaquim Salles sobre time do Amapá

A 16ª edição do Festival de Cinema de Futebol (Cinefoot) premiou o filme “Copinha”, dirigido por Joaquim Salles, como o Melhor Filme da mostra competitiva internacional entre os longas-metragens. A produção retrata a participação do Esporte Clube Macapá, time da capital do Amapá, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, conhecida como Copinha, principal torneio sub-20 do futebol mundial.

O filme, que evidencia a luta por visibilidade dos jovens atletas de regiões distantes dos grandes centros do futebol, conquistou o prêmio baseado no voto popular, superando concorrentes da Argentina, Espanha e Reino Unido. Segundo a Agência Brasil, os filmes foram exibidos gratuitamente em quatro salas no Rio de Janeiro, de 6 a 11 de junho, e no Museu do Futebol, em São Paulo, entre 7 e 10 de junho.

Trajetória do Macapá na Copinha 2024

Durante a edição de 2024 da Copinha, o Esporte Clube Macapá obteve uma vitória sobre o Potyguar Seridoense, do Rio Grande do Norte, além de empates contra o Flamengo de Guarulhos, time anfitrião do Grupo 29, e contra o Vasco, tradicional clube do futebol brasileiro. Classificado em segundo lugar na chave, o Macapá foi eliminado na fase seguinte pelo Ibrachina, clube paulista focado nas categorias de base.

Direção e legado familiar

Joaquim Salles, diretor do longa, é sobrinho do cineasta Walter Salles, ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional por “Ainda Estou Aqui”, e filho do documentarista João Moreira Salles. Seu trabalho traz à luz histórias pouco conhecidas sobre o futebol brasileiro, como a visibilidade dos jogadores de regiões menos centrais no cenário futebolístico.

Outros destaques do Cinefoot 2024

Na mesma mostra competitiva internacional, o curtas de maior destaque foi “Camisa 9”, de Guilherme Baptista, que aborda a revolução dada por três jornalistas negros nas transmissões futebolísticas na TV durante os anos 1980. Já o Troféu Museu da Pelada foi concedido ao documentário “Várzea”, de D’Andrade, que apresenta o futebol amador nos campos de terra batida e o desaparecimento desses espaços tradicionais.

Perguntas frequentes

Quem venceu o prêmio de Melhor Filme da mostra competitiva internacional no Cinefoot 2024?

O filme “Copinha”, dirigido por Joaquim Salles, ganhou o prêmio de Melhor Filme da mostra competitiva internacional entre os longas-metragens.

Qual é o tema do filme “Copinha”?

O filme retrata a trajetória do Esporte Clube Macapá durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, destacando a luta dos jovens jogadores de uma região periférica do futebol brasileiro por reconhecimento.

Onde foram exibidos os filmes do Cinefoot 2024?

As exibições ocorreram gratuitamente em quatro salas no Rio de Janeiro, de 6 a 11 de junho, e no Museu do Futebol, em São Paulo, de 7 a 10 de junho.