Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🇧🇷⚽ VALENDO CAMISETA DA SELEÇÃO (EDIÇÃO TIME BONIATTI DO BRASIL)!
Quer ganhar? É simples:
Comente o placar do jogo de quarta-feira (24/06) do Brasil🇧🇷 x 🏴Escócia!
📌 REGRAS:
✔️ Comente o placar exato (ex: Brasil 2×1)
✔️ Válido apenas 1 comentário por pessoa
✔️ Participação válida até o início da partida
🏆 RESULTADO:
Quem acertar o placar exato concorre ao prêmio.
🎯 DESEMPATE:
Caso haja mais de um participante com o placar correto, será realizado um sorteio ao vivo entre os acertadores.
🎥 O sorteio será transmitido online e divulgado em nossas redes sociais.
⚠️ IMPORTANTE:
Comentários feitos após o início do jogo ou editados serão desconsiderados.
📢 Assim que a partida iniciar, será comentado “ENCERRADO” neste post.
Boa sorte! 🍀
Source link
More: The Global Track