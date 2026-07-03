🇧🇷⚽ VALENDO CAMISETA DA SELEÇÃO (EDIÇÃO TIME BONIATTI DO BRASIL)!

Quer ganhar? É simples:

Comente o placar do jogo de segunda-feira (29/06) do Brasil x Japão!

📌 REGRAS:

✔️ Comente o placar exato (ex: Brasil 2×1)

✔️ Válido apenas 1 comentário por pessoa

✔️ Participação válida até o início da partida

🏆 RESULTADO:

Quem acertar o placar exato concorre ao prêmio.

🎯 DESEMPATE:

Caso haja mais de um participante com o placar correto, será realizado um sorteio ao vivo entre os acertadores.

🎥 O sorteio será transmitido online e divulgado em nossas redes sociais.

⚠️ IMPORTANTE:

Comentários feitos após o início do jogo ou editados serão desconsiderados.

📢 Assim que a partida iniciar, será comentado “ENCERRADO” neste post.

Boa sorte! 🍀

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