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 VALENDO CAMISETA DA SELEÇÃO (EDIÇÃO TIME BONIATTI DO BRASIL)!Quer ganhar? É …

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🇧🇷⚽ VALENDO CAMISETA DA SELEÇÃO (EDIÇÃO TIME BONIATTI DO BRASIL)!

Quer ganhar? É simples:
Comente o placar do jogo de segunda-feira (29/06) do Brasil x Japão!

📌 REGRAS:
✔️ Comente o placar exato (ex: Brasil 2×1)
✔️ Válido apenas 1 comentário por pessoa
✔️ Participação válida até o início da partida

🏆 RESULTADO:
Quem acertar o placar exato concorre ao prêmio.

🎯 DESEMPATE:
Caso haja mais de um participante com o placar correto, será realizado um sorteio ao vivo entre os acertadores.

🎥 O sorteio será transmitido online e divulgado em nossas redes sociais.

⚠️ IMPORTANTE:
Comentários feitos após o início do jogo ou editados serão desconsiderados.

📢 Assim que a partida iniciar, será comentado “ENCERRADO” neste post.

Boa sorte! 🍀

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Corinthia Mes

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