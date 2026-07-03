A sacola reutilizável continua esperando a chance de sair da gaveta

Celebrado em 3 de julho, o Dia Internacional Sem Sacos Plásticos convida pessoas, empresas e governos a refletirem sobre o consumo de embalagens descartáveis e os impactos que esse hábito causa ao meio ambiente.

As sacolas plásticas estão entre os resíduos mais encontrados em rios, córregos, praias e áreas urbanas. Quando descartadas de forma inadequada, podem permanecer no ambiente por décadas, além de representar riscos para animais e contribuir para problemas de drenagem nas cidades.

A proposta da data é incentivar alternativas simples, como o uso de sacolas reutilizáveis, caixas ou bolsas retornáveis nas compras do dia a dia. Pequenas mudanças de comportamento, repetidas por milhões de pessoas, ajudam a reduzir a quantidade de resíduos produzidos diariamente.

Curiosamente, muita gente lembra de levar o celular, a chave do carro, a carteira e até o cupom de desconto. A sacola reutilizável costuma ser a única que continua esquecida em casa, justamente esperando o próximo passeio ao supermercado.