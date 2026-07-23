📋 Grêmio, alineado para cerrar la ida de playoffs de octavos

Gremio salta al campo este jueves (23), a las 19:00 (hora de Brasilia), para enfrentar a Bolívar, por el partido de ida de los playoffs de octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026.

El partido de vuelta está programado para el próximo jueves (30), en la Arena, en Porto Alegre, a la misma hora.

Quien avance de la llave se enfrentará a São Paulo en los octavos de final del torneo, con la vuelta obligatoriamente disputándose en el MorumBIS.

Para el partido que se jugará en La Paz, capital de Bolivia y situada a 3.637 metros de altitud, el técnico Luís Castro llega presionado en el Tricolor Gaúcho.

Esto porque el equipo regresó de la pausa por la Copa del Mundo FIFA 2026 con una derrota ante Mirassol por 2-1, en el interior de São Paulo, por el Brasileirão, el pasado viernes (17).

Con respecto al partido que cerró la primera vuelta del campeonato nacional, el entrenador portugués de 64 años optó por los ingresos de Luis Eduardo, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel, Dodi, Leo Pérez, Enamorado y Braithwaite en lugar de Gustavo Martins, Kannemann, Caio Paulista, Nardoni, Gabriel Mec, Amuzu y Carlos Vinícius, respectivamente, en Gremio.

📸 JUAN MABROMATA – AFP or licensors

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