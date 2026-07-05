🏆🍰 3º Festival de Fatias – Em Ritmo da Copa! 🇧🇷⚽

Chegou o momento mais esperado para os apaixonados por bolo! 😍✨

São 12 sabores irresistíveis preparados com todo carinho pela Divino Sabor Confeitaria Artesanal. 🍫🍓🥥

📅 Quarta-feira às 19h 📍 Esquina Boniatti Presentes

Venha torcer, saborear e viver essa experiência deliciosa com a gente! 💚💛

⚽ Futebol que emociona. 🍰 Bolo que conquista. 🎉 Um festival de sabores para toda a família!

Marque seus amigos e venha escolher sua fatia favorita! ❤️

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