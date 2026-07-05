Adolescente de 12 anos sofre corte na cabeça após cair de bicicleta em Cascavel

Uma adolescente de 12 anos precisou de atendimento médico no início da noite deste domingo (5), após sofrer um acidente ao cair de bicicleta na Rua Raimundo F. Lima, no bairro Interlagos, em Cascavel. O caso aconteceu por volta das 18h20 e mobilizou socorristas do Siate.

Segundo informações repassadas à reportagem, a jovem pedalava sozinha quando perdeu o controle e caiu. Com a queda, ela sofreu um corte na cabeça, sendo classificado como corte contuso no crânio.

Os socorristas do Siate foram chamados imediatamente e prestaram os primeiros socorros à adolescente no local do acidente. Em seguida, ela foi encaminhada consciente para a UPA Brasília, onde recebeu atendimento médico especializado.