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5 receitas fáceis com ovo para um almoço saudável e rico em proteínas

5 receitas fáceis com ovo para um almoço saudável e rico em proteínas

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5 receitas fáceis com ovo para um almoço saudável e rico em proteínas
Feijão-branco com ovos ao molho de tomate (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

O ovo é um dos alimentos mais versáteis da cozinha e uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade. Ele contribui para a saciedade, auxilia na manutenção da massa muscular e fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. Além de nutritivo, ele se adapta a diferentes preparos, desde pratos mais simples até os mais elaborados, garantindo sabor, praticidade e versatilidade no dia a dia.

A seguir, confira 5 receitas fáceis com ovo para um almoço saudável!

Ingredientes

  • 5 ovos
  • 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira grande e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos. Adicione o tomate e o pimentão. Cozinhe até começarem a desmanchar. Misture o molho de tomate, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos.

Acrescente o feijão-branco e misture delicadamente. Faça cinco cavidades no molho e quebre um ovo em cada uma delas. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por 5 a 8 minutos, até que as claras estejam firmes e as gemas no ponto desejado. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 50 g de queijo branco cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o sal, a pimenta-do-reino e a páprica até obter uma mistura homogênea. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o cogumelo e o grão-de-bico, salteando por alguns minutos até o cogumelo ficar macio. Despeje os ovos batidos sobre a mistura e distribua o queijo branco por cima. Cozinhe em fogo baixo até firmar até firmar e dobre a omelete com cuidado. Sirva em seguida.

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de azeite

Recheio

  • 1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 3 ovos cozidos e picados
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje uma porção da massa, espalhando bem para formar uma camada fina. Cozinhe até firmar, vire com cuidado e doure o outro lado. Repita o processo até finalizar a massa.

Recheio

Em um recipiente, misture o frango com os ovos, o molho de tomate, o creme de ricota e o cheiro-verde até formar um recheio cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as panquecas, enrole e sirva em seguida.

Salada de ovo com atum (Imagem: vivooo | Shutterstock)

Ingredientes

  • 170 g de atum sólido ao natural
  • 3 ovos cozidos e picados
  • 1/4 de cebola-roxa picada
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de endro picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o atum, os ovos e a cebola-roxa. Acrescente o iogurte e misture delicadamente para manter os pedaços de atum e de ovo. Tempere com endro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 5 tomates secos picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de ricota amassada
  • Sal, orégano, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente as folhas de espinafre e mexa até murchar. Adicione os tomates secos e misture bem para incorporar os sabores.

Reduza o fogo e despeje os ovos batidos na frigideira. Cozinhe lentamente, mexendo com uma espátula para formar ovos cremosos. Quando começar a ganhar consistência, adicione a ricota e misture delicadamente para manter a cremosidade. Finalize com orégano e cheiro-verde. Desligue o fogo e sirva em seguida.

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