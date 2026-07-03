Não existe reconhecimento maior do que ver o sorriso de um paciente satisfeito e a confiança de quem faz questão de indicar o nosso trabalho para outras pessoas. 💙

Cada recomendação é a prova de que estamos no caminho certo, oferecendo um atendimento humanizado, dedicado e comprometido com a saúde e a autoestima de cada paciente.

Nossa gratidão a todos que confiam na DinizDent e fazem parte da nossa história. Seguimos trabalhando com carinho para transformar sorrisos todos os dias! 😁✨

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

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