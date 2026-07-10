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Versátil e nutritiva, a quinoa pode ser uma grande aliada para quem busca uma alimentação equilibrada. Fonte de fibras, proteínas, vitaminas e minerais, ela contribui para o bom funcionamento do organismo e pode ajudar no controle da saciedade, um fator importante para quem deseja perder peso. Além disso, pode ser utilizada em diferentes preparos e combinada com diversos ingredientes, tornando as refeições ainda mais saborosas.
A seguir, confira 7 receitas com quinoa para incluir na dieta e favorecer a perda de peso!
Lave a quinoa em água corrente, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa. Junte a água e cozinhe até secar completamente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Lave a quinoa em água corrente, escorra a água e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e mexa até dourar. Junte a abóbora-cabotiá e a abobrinha e refogue por 4 minutos, mexendo sempre. Acrescente a quinoa, o sal, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe até os grãos de quinoa ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a quinoa, o azeite, a água e os ovos e bata por 1 minuto. Adicione o amido de milho, a farinha de aveia, o sal e o psyllium e bata até obter uma consistência homogênea. Após, junte o fermento e bata para misturar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de aveia, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Lave a quinoa em água corrente e escorra a água. Disponha a quinoa em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Após, desligue o fogo e escorra a água. Coloque em um recipiente e espere a quinoa esfriar. Adicione a farinha de aveia, a cebola, o ovo e as folhas de espinafre e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e modele os hambúrgueres. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os hambúrgueres e cozinhe até dourar ambos os lados. Sirva em seguida.
Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, a quinoa em 2 xícaras de chá de água com uma pitada de sal por 15 minutos. Reserve. Depois, em uma tigela grande, misture o tomate-cereja, a azeitona e o pepino. Adicione a quinoa cozida e tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva.
Lave os pimentões em água corrente, corte a parte superior, retire as sementes e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate, o milho-verde e a quinoa cozida. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem.
Recheie os pimentões com a mistura de quinoa e coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que os pimentões estejam macios. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.
Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, a quinoa na água com uma pitada de sal, por aproximadamente 15 minutos, até que a água seja absorvida e os grãos fiquem macios. Em seguida, deixe esfriar.
Depois, em uma tigela grande, misture o abacate, o grão-de-bico, o pepino e a cebola-roxa. Adicione a quinoa cozida à tigela com os demais ingredientes. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e finalize com coentro. Sirva a salada fria.
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