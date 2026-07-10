Prefeitura antecipa 13º salário e injeta R$ 10,6 milhões na economia de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana paga nesta sexta-feira (10/07) a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. A medida beneficia 3.528 servidores e representa a liberação de R$ 10.628.594,40, recursos que reforçam o orçamento das famílias e devem impulsionar o comércio e o setor de serviços da cidade, tradicionalmente aquecidos com a circulação desse dinheiro.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que a antecipação é resultado de um rigoroso planejamento administrativo e financeiro da gestão. Segundo ele, além de movimentar a economia de Apucarana, com reflexos positivos para o comércio e o setor de serviços, o pagamento da primeira parcela do 13º salário integra um conjunto de ações voltadas à valorização e ao reconhecimento dos servidores públicos municipais. “Nossa gestão criou o salário mínimo municipal, que hoje é de R$ 2.190,30, retomou o pagamento das elevações funcionais, já pagou mais de R$ 18 milhões em precatórios devidos aos servidores e, agora, antecipa a primeira parcela do abono natalino. É uma demonstração de respeito e reconhecimento a quem trabalha todos os dias para cuidar da nossa cidade”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Gestão Pública, Robson de Souza Cruz, o pagamento contempla servidores da administração direta e indireta, incluindo as autarquias municipais de Educação e Saúde, o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

O secretário ressalta que a antecipação também produz efeitos positivos na economia local. “Esse adiantamento ajuda a aquecer a economia da cidade logo no começo do mês, beneficiando o comércio, os mercados e o setor de serviços. É um recurso que circula rapidamente e gera impacto positivo para toda a economia do município”, afirmou Robson de Souza Cruz.