8 atores cotados ou confirmados como os novos X-Men do MCU

Os X-Men estão cada vez mais próximos de ganhar uma nova formação no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Após Homem-Aranha: Um Novo Dia apresentar uma jovem Jean Grey, as especulações sobre quem pode integrar a primeira equipe mutante da franquia ganharam força.

Até agora, apenas dois nomes estão oficialmente confirmados. Os demais são alvos de relatos da imprensa e rumores de bastidores, portanto ainda podem mudar até o anúncio da Marvel.

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Enquanto isso, a chegada dos mutantes amplia a lista de produções para acompanhar na ordem cronológica de filmes e séries da Marvel.

Abaixo, confira quais atores e atrizes estão próximos de viver os X-Men no MCU!

Quem já foi confirmado nos novos filmes dos X-Men no MCU?

Sadie Sink como Jean Grey

Imagem: Frederic J. Brown / AFP / Getty Images.

Sadie Sink é uma das presenças já confirmadas entre os novos X-Men do MCU. A atriz de Stranger Things surgiu como uma versão jovem, perigosa e ainda confusa de Jean Grey em Homem-Aranha: Um Novo Dia, com poderes que começam a se manifestar de maneira intensa.

O caminho da personagem abre uma ponte direta entre o universo do Cabeça de Teia e o futuro mutante, assunto que também conversa com a curiosa participação de Jean em uma produção do herói, explicada em por que Jean Grey foi parar em um filme do Homem-Aranha.

Kit Connor como Ciclope

Imagem: Netflix.

Kit Connor, de Heartstopper, era apontado como um dos nomes mais fortes para assumir Scott Summers, o Ciclope, o que se confirmou recentemente. Líder estratégico e parceiro fundamental de Jean Grey, o personagem deve ter peso considerável na montagem do grupo.

Segundo as fontes consultadas pelo site Deadline, ele foi escolhido para o papel de líder da equipe mutante pelo diretor Jake Schreier e por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

Quem está sendo cotado para participar dos novos filmes dos X-Men no MCU?

Samara Weaving como Emma Frost

Imagem: John Salangsang/ Variety / Getty Images.

Samara Weaving, conhecida por Casamento Sangrento, é tratada como uma escolha praticamente encaminhada para viver Emma Frost. Caso a escalação se confirme, a personagem pode ser introduzida muito antes do que aconteceu nas versões anteriores dos X-Men nos cinemas.

Nos quadrinhos, Emma mantém uma relação complexa com Jean Grey e Ciclope, o que já aponta para possíveis atritos dentro da nova geração mutante.

Cailee Spaeny como Vampira

Image: Amy Sussman / WireImage.

Cailee Spaeny aparece como o principal nome associado à Vampira. Segundo os relatos reunidos pela Forbes, Odessa A’Zion teria sido considerada inicialmente, mas Spaeny teria se tornado favorita após demonstrar grande interesse pelo papel.

A mutante, uma das figuras mais populares da equipe, é peça importante em várias fases da franquia, que já teve altos e baixos nas telonas, como mostra o ranking dos filmes dos X-Men, do pior ao melhor.

Charles Melton como Fera

Imagem: Maya Dehlin Spach / Getty Images.

Charles Melton é cotado para interpretar Hank McCoy, o Fera. O rumor não é recente, mas continua sem ser descartado, o que mantém o ator de Treta no radar da Marvel.

A escolha poderia colocar em cena uma versão mais jovem do cientista brilhante e mutante de aparência bestial, figura que costuma equilibrar inteligência, diplomacia e força física no time.

Inde Navarrette como Mística

Imagem: Matt Winkelmeyer / Getty Images.

Inde Navarrette revelou que se encontrou com Jake Schreier, diretor escalado para o futuro filme dos X-Men, e disse publicamente que gostaria de viver Mística.

Não existe confirmação de que a conversa tenha resultado em um teste ou contrato, mas o encontro colocou a atriz de Obsessão no centro das especulações.

Mística é uma das personagens mais versáteis do universo mutante, capaz de transitar entre heroína, antagonista e aliada circunstancial.

Bill Skarsgård como Professor Xavier

Imagem: Gerald Matzka / Getty Images.

Bill Skarsgård é um dos nomes ventilados para o Professor Charles Xavier, fundador dos X-Men. A possibilidade chama atenção justamente por contrastar com papéis marcantes do ator, frequentemente ligado a personagens sombrios, como Pennywise em It: A Coisa.

Tom Pelphrey, de Task, também é citado como alternativa para o telepata que comanda a Mansão X.

Adam Driver como Senhor Sinistro

Imagem: Aurore Marechal / Getty Images.

Adam Driver é associado ao Senhor Sinistro, possível grande vilão do primeiro longa da nova equipe. A informação ganha peso porque Kevin Feige já declarou que a Marvel tentou trabalhar com o ator em outras oportunidades, sem sucesso.

Em vez de viver Magneto, como chegou a ser especulado no passado, Driver poderia assumir Nathaniel Essex, antagonista conhecido por sua obsessão científica por mutantes e manipulações genéticas.

O que esperar da nova equipe dos X-Men?

A lista ainda está longe de ser definitiva, mas aponta para uma formação que pode misturar rostos jovens, nomes em ascensão e figuras experientes.

A Marvel deve acelerar as definições enquanto prepara o terreno para eventos como Vingadores: Guerras Secretas e para o filme solo dirigido por Jake Schreier.

A expectativa também cresce com o bom momento da marca fora dos cinemas. X-Men 97 continua expandindo elementos do universo mutante, inclusive ao explicar a origem de um vilão décadas após a animação original.

E, antes da próxima grande reunião de heróis da Marvel, vale conferir 15 filmes e séries para assistir antes de Vingadores: Doutor Destino.

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