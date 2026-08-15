Filme com 96% de aprovação é uma joia imperdível no Prime Video

O Prime Video tem em seu catálogo um dos filmes mais aclamados dos últimos anos. A Pior Pessoa do Mundo (2021) conquistou 96% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e se tornou um dos trabalhos mais celebrados do diretor norueguês Joachim Trier.

O reconhecimento também chegou aos festivais. Renate Reinsve venceu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 2021 por sua interpretação de Julie, protagonista cuja vida é apresentada ao longo de 12 capítulos. O filme aborda amor, traições, términos, doenças e questionamentos existenciais.

Renate Reinsve e Anders Danielsen Lie em A Pior Pessoa do Mundo (Foto: Mubi/Divulgação)

Por que o filme merece uma chance no Prime Video?

Julie atravessa um período marcado por incertezas sobre praticamente todos os aspectos de sua vida. Ela questiona qual carreira deseja seguir, pensa sobre a possibilidade de ter filhos e começa a colocar em dúvida seu relacionamento com Aksel (Anders Danielsen Lie), um autor de histórias em quadrinhos.

É justamente nessa mistura entre dilemas cotidianos e grandes decisões que A Pior Pessoa do Mundo encontra sua força. Trier combina as tradicionais caminhadas por Oslo e os momentos introspectivos de seu cinema com uma abordagem mais leve sobre juventude, relacionamentos e a possibilidade de mudar completamente de rumo.

Julie é uma personagem inquieta e disposta a experimentar. Quando conhece outro homem durante uma festa, ela passa a reconsiderar aquilo que imaginava querer para a própria vida. O romance, assim como a carreira e os planos para o futuro, deixa de ser tratado como algo necessariamente permanente.

A ótima recepção ajuda a explicar por que o longa continua relevante anos depois do lançamento. Além dos 96% de aprovação da crítica, A Pior Pessoa do Mundo tem 88% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, mostrando uma rara sintonia entre especialistas e espectadores.

Para quem ainda não assistiu ou procura um filme para redescobrir, A Pior Pessoa do Mundo está disponível no Prime Video. Entre romance, humor, melancolia e crises existenciais, o longa transforma as dúvidas de Julie sobre amor e futuro em um retrato bastante humano sobre como escolhas podem mudar ao longo da vida.

Assista abaixo ao trailer de A Pior Pessoa do Mundo: