99 investe R$ 100 milhões para expandir o 99Compras em São Paulo e transformar a entrega de produtos na região metropolitana

A 99 expande sua atuação no mercado brasileiro com um aporte milionário focado em facilitar o acesso de consumidores a compras de supermercados e varejo

A empresa de tecnologia 99, que pertence ao grupo chinês DiDi, acaba de anunciar um investimento robusto de R$ 100 milhões para ampliar o seu braço de serviços de entrega.

O foco central dessa expansão é a plataforma 99Compras, que passa a operar com força total na cidade de São Paulo e em mais de 20 municípios da região metropolitana.

A novidade, conforme informação divulgada pela Reuters, marca um passo importante na estratégia da companhia para oferecer soluções além do transporte de passageiros.

Como funciona a plataforma 99Compras

O 99Compras funciona como um marketplace integrado ao aplicativo da 99, reunindo diversos estabelecimentos comerciais em um único lugar para o usuário.

Entre os vendedores parceiros, é possível encontrar desde grandes redes de varejo e supermercados até lojas especializadas como petshops, facilitando o dia a dia.

A ferramenta teve seu projeto piloto iniciado em abril na cidade de Goiânia, servindo como base para os ajustes necessários antes da grande chegada ao mercado paulista.

A estratégia por trás do investimento milionário

A escolha de São Paulo não foi por acaso, sendo considerada um ponto estratégico devido à sua escala, diversidade de oferta e um público altamente conectado.

De acordo com Talita Poleto, diretora comercial da 99Compras, a chegada à capital paulista representa um novo momento para a expansão dos serviços da empresa.

A executiva afirmou que São Paulo reúne escala, diversidade e um consumidor cada vez mais conectado, por isso, a chegada à capital paulista marca um novo momento para a 99Compras.

O impacto para o consumidor e o mercado

Com essa movimentação, a 99 busca consolidar sua posição como um superapp, oferecendo conveniência e rapidez para quem precisa realizar compras rotineiras.

Para o consumidor, a principal vantagem é a facilidade de solicitar produtos de diferentes categorias sem precisar sair de casa, utilizando a mesma plataforma de mobilidade.

O setor de logística e entregas ganha um novo fôlego com esse aporte, sinalizando que a concorrência por entregas rápidas deve se intensificar ainda mais nos próximos meses.

Perguntas Frequentes sobre o 99Compras

O que é o 99Compras? É uma ferramenta dentro do aplicativo da 99 que permite aos usuários comprar produtos de supermercados, redes de varejo e petshops.

Qual o valor do investimento? A 99 anunciou um investimento de R$ 100 milhões para levar a plataforma de compras para a região metropolitana de São Paulo.

Onde o serviço já está disponível? O serviço começou em Goiânia e agora está sendo expandido para a cidade de São Paulo e mais de 20 municípios vizinhos.

Quem controla a 99? A empresa 99 é controlada pelo grupo chinês DiDi, um dos maiores players de mobilidade urbana do mundo.

Como acessar a ferramenta? O acesso é feito diretamente pelo aplicativo da 99 no celular, onde o usuário encontra as opções de estabelecimentos disponíveis na sua região.