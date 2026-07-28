BARRA DE FERRO SE SOLTA DE CAMINHÃO, ATRAVESSA CARRO E OCUPANTES SOBREVIVEM NO P

BARRA DE FERRO SE SOLTA DE CAMINHÃO, ATRAVESSA CARRO E OCUPANTES SOBREVIVEM NO PARANÁ

Um acidente impressionante por pouco não terminou em tragédia na PR-323, em Jussara, no noroeste do Paraná. Uma barra de ferro se desprendeu de um caminhão que trafegava no sentido contrário, atravessou o para-brisa de um carro da Prefeitura de Pérola e cruzou todo o interior do veículo. Apesar da violência do impacto, os dois ocupantes sobreviveram.

O veículo era conduzido por Geovane Useda da Cruz, motorista da Prefeitura de Pérola, que seguia para Maringá transportando um paciente para uma consulta médica. Durante o trajeto, ao cruzar com uma fila de caminhões, uma peça metálica se soltou de um dos veículos de carga e atingiu em cheio o automóvel.

Segundo Geovane, o impacto foi tão repentino que, no primeiro momento, ele acreditou que o carro tivesse sido atingido por uma pedra. Somente depois percebeu que uma barra de ferro havia atravessado o para-brisa e passado por dentro do veículo.

O motorista sofreu cortes nas mãos e no rosto provocados pelos estilhaços do vidro. Já o paciente foi atingido de raspão pela barra de ferro, sofreu uma fratura no nariz e também recebeu atendimento médico. Apesar do susto e da gravidade da situação, ambos tiveram apenas ferimentos leves e receberam alta no mesmo dia.

De acordo com o motorista, não foi possível identificar de qual caminhão a peça metálica se desprendeu. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual, e o veículo oficial sofreu grandes danos.

Ainda abalado, Geovane disse que considera o episódio um verdadeiro milagre.

“É um choque. A gente sai de casa para trabalhar e não sabe se vai voltar. Eu deixei minha esposa e meus filhos dormindo. A gente nasceu de novo. Foi um livramento, uma graça de Deus”, declarou.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e chamou a atenção pela força do impacto e pela impressionante sobrevivência dos ocupantes, que escaparam de uma tragédia por muito pouco.

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