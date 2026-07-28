Buscas por menino autista não verbal desaparecido terminam em tragédia após três dias de operação intensa das autoridades locais

A comunidade foi tomada pela comoção após a confirmação da morte de um menino autista não verbal, que estava desaparecido desde o último domingo.

O pequeno João Gabriel Ferreira dos Santos, de apenas 5 anos, mobilizou uma grande operação de busca e salvamento nos últimos dias. O caso teve um desfecho triste nesta terça-feira, 28, encerrando as esperanças da família e dos voluntários envolvidos.

O desaparecimento ocorreu na manhã de domingo, quando a criança teria avisado à mãe que iria ao banheiro, localizado na parte externa da residência. Como o menino não retornou, os familiares iniciaram buscas imediatas, conforme informação divulgada pelas autoridades locais.

A situação ganhou proporções de urgência devido ao fato de o menino ser uma criança com autismo não verbal. A partir do acionamento das forças de segurança, uma operação complexa foi montada para localizar o paradeiro da criança na região de mata.

Mobilização de forças e tecnologias de busca

Para localizar o menino autista não verbal, as autoridades integraram diferentes frentes de trabalho. A Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros atuaram de forma coordenada durante todo o período de buscas.

O terreno onde o garoto desapareceu apresentava desafios, como áreas de mata densa, tanques de água e uma fossa. Por conta disso, a operação contou com o auxílio de helicóptero, drones equipados com câmera térmica e scanners aquáticos.

O desfecho das buscas na região

Além dos equipamentos tecnológicos, a polícia também enviou viaturas com cães farejadores para auxiliar no rastreio. Infelizmente, o esforço concentrado de bombeiros em solo e voluntários terminou com o corpo do menino sendo localizado no início da tarde desta terça-feira.

A perda de uma criança em circunstâncias tão delicadas gera um profundo sentimento de tristeza na comunidade. O caso reforça a importância de medidas de vigilância redobrada, especialmente quando se trata de crianças com necessidades específicas de suporte e comunicação.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por quanto tempo o menino ficou desaparecido?

João Gabriel ficou desaparecido desde a manhã de domingo até o começo da tarde da terça-feira.

O que dificultou as buscas pelo menino autista não verbal?

A área de mata, a presença de tanques de água e uma fossa na propriedade dificultaram o trabalho das equipes de resgate.

Quais tecnologias foram usadas na operação?

Foram utilizados helicópteros, drones com câmeras térmicas, scanners aquáticos e cães farejadores.

Quem participou da força-tarefa?

A busca contou com a união da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e diversos voluntários da região.

Como a criança desapareceu?

O menino desapareceu após avisar à mãe que iria ao banheiro, que ficava na área externa da casa onde a família mora.