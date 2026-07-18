A Aceu em parceria com as Cooperativas está participando do Movimento Feijoada d

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A Aceu em parceria com as Cooperativas está participando do Movimento Feijoada do Bem – Dia C 2026
É o Dia de Cooperar, onde unimos forças por quem mais precisa!
Adquirindo a Feijoada do Bem, você contribui diretamente para ajudar o Lar dos Velhinhos aqui de Ubiratã .
📅 Retirada: 01 de agosto
📍 Local: Salão Paroquial
💲 Valor: R$ 50,00
Então esta é a sua chance de praticar a solidariedade.🫱🏻🫲🏼🫱🏻🫲🏼.
🌟 Quando a escolha é cooperar, o mundo gira melhor.
Garanta a sua feijoada e #vemcooperar com a gente!
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