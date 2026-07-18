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Puebla EN VIVO Hoy. Juego de los Bravos en el Apertura 2026 de la Liga MX

Puebla EN VIVO Hoy. Juego de los Bravos en el Apertura 2026 de la Liga MX

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Puebla EN VIVO Hoy. Juego de los Bravos en el Apertura 2026 de la Liga MX

Juego de Juárez Puebla En Vivo Online: minuto a minuto del partido de Bravos hoy contra Puebla en la Jornada 1 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Horario del juego Juárez – Puebla:

  • Día: Hoy viernes 17 de Julio de 2026
  • ¿A qué hora será? 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México

Canales para ver el partido de Juárez – Puebla en vivo

  • Canal: Azteca 7
  • En vivo por internet: FOX ONE, Azteca Deortes Network y con nosotros en directo en MARCA MX

El conjunto de la frontera comandado por Pedro Caixinha, se mide ante La Franja de Puebla en uno de los encuentros de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Estadio Olímpico Benito Juárez será el escenario donde ambos equipos buscarán arrancar el torneo con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

Cómo llegan Juárez FC vs Puebla

Los Bravos de Juárez afrontan este nuevo torneo con la intención de recuperar protagonismo en la Liga MX, bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha, quien buscará darle estabilidad a un equipo que ha tenido altibajos en los últimos torneos.

Por su parte, Puebla inicia una nueva etapa con Gerardo Espinoza al mando y el objetivo de dejar atrás los malos resultados recientes y volver a competir en la parte alta de la tabla.

Últimos marcadores Juárez FC – Puebla

  • Clausura 2026 J13: Puebla 1-1 FC Juárez
  • Apertura 2025 J15: FC Juárez 4-4 Puebla
  • Clausura 2025 J13: FC Juárez 2-0 Puebla
  • Apertura 2024 J10: Puebla 2-3 FC Juárez
  • Clausura 2024 J12: FC Juárez 4-3 Puebla

¿Cuándo juega Juárez FC?

  • Liga MX J2 sabado 25 de julio vs Chivas

¿Cuándo es el próximo partido de Puebla?

  • Liga MX J2 martes 21 de julio vs Cruz Azul

Alineación probable Juárez FC vs Puebla

Juárez FC

  • Portero: Sebastián Jurado
  • Defensas: Moisés Mosquera, José García, Alejandro Mayorga, Javier Aquino
  • Medios: Monchu, Denzell García, Raymundo Fulgencio, Guilherme Castilho, Jairo Torres
  • Delantero: Óscar Estupiñán

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz, Eduardo Navarro
  • Medios: Fernando Monárrez, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Kevin Velasco
  • Delantero: Iker Moreno, Emiliano Gómez, Alexis Canelo

A qué hora ver el Juárez FC vs Pueblas

Pronóstico MARCA MX del Juárez FC – Puebla

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