Incêndio ambiental mobiliza bombeiros no Bairro 14 de Novembro em Cascavel

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Na noite desta sexta-feira (17), um incêndio ambiental em Cascavel mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para o combate às chamas em uma área de vegetação rasteira. O fogo foi registrado na Estrada Municipal Pará Gramadinho, próximo ao cruzamento com a Rua da Bondade, no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel.
Segundo informações confirmadas, os bombeiros foram acionados rapidamente para controlar o incêndio ambiental, evitando que as chamas se espalhassem para áreas próximas. A ação eficiente das equipes foi fundamental para conter o fogo e proteger o entorno.
O combate ao incêndio ambiental em Cascavel segue as orientações de segurança, e não há feridos ou danos a residências próximas até o momento. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.
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