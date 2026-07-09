A Aceu esteve presente mais uma vez na Expobira! Um evento que movimenta o comér…

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A Aceu esteve presente mais uma vez na Expobira! Um evento que movimenta o comércio local gerando desenvolvimento econômico para os empresários e comerciantes de Ubiratã!
Durante a festa recebemos alguns empresários e parceiros em nosso estande, reforçando a força da classe.
Agradecimento especial a toda comissão organizadora e parceiros deste evento!
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