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A Aceu esteve presente mais uma vez na Expobira! Um evento que movimenta o comér…

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A Aceu esteve presente mais uma vez na Expobira! Um evento que movimenta o comércio local gerando desenvolvimento econômico para os empresários e comerciantes de Ubiratã!
Durante a festa recebemos alguns empresários e parceiros em nosso estande, reforçando a força da classe.
Agradecimento especial a toda comissão organizadora e parceiros deste evento!

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Corinthia Mes

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