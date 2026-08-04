TENTATIVA DE FURTO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR MOBILIZA A POLÍCIA MILITAR EM CAFE

TENTATIVA DE FURTO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR MOBILIZA A POLÍCIA MILITAR EM CAFELÂNDIA

Uma tentativa de furto em uma propriedade rural mobilizou equipes da Polícia Militar em Cafelândia. Criminosos invadiram o local com a intenção de furtar fios e componentes do sistema de energia solar, mas acabaram fugindo sem levar nada.

De acordo com a Polícia Militar, o caseiro foi alertado por um vizinho sobre barulhos suspeitos próximos aos painéis solares. Ao verificar a situação, ele percebeu que os cães da propriedade estavam agitados e, ao iluminar a área com uma lanterna, viu dois indivíduos correndo em direção a uma área de mata.

O proprietário foi comunicado e acionou a PM, que realizou buscas nas imediações da propriedade, porém os suspeitos não foram localizados.

Durante a vistoria, foi constatado que os autores não conseguiram furtar os painéis solares nem retirar qualquer fiação do sistema. O caso foi registrado por meio de Boletim de Ocorrência e será investigado.

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