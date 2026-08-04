EVERTON DO SUPERMERCADO MAMBORÊ ESCOLHEU A LIGA ENERGIA SOLAR PARA REDUZIR OS CU

🌞 EVERTON DO SUPERMERCADO MAMBORÊ ESCOLHEU A LIGA ENERGIA SOLAR PARA REDUZIR OS CUSTOS COM ENERGIA!

Mais um comércio que decidiu investir em economia, sustentabilidade e eficiência. O Everton Supermercado, de Mamborê, agora conta com a qualidade e a confiança da Liga Energia Solar para gerar energia limpa e reduzir os gastos com a conta de luz.

Parabéns pela excelente escolha! Que essa parceria traga ainda mais economia e crescimento para o empreendimento.

Se você também quer economizar na sua residência, propriedade rural ou empresa, fale com a Liga Energia Solar e solicite um orçamento sem compromisso.

📞 Solicite seu orçamento sem compromisso:

📲 WhatsApp: (44) 99979-1840

📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 – Ubiratã

📸 @liga_energiasolar

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