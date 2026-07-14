Promotoria de Justiça de Colorado realizará atendimento descentralizado à população do distrito de Alto Alegre no dia 16 de julho, quinta-feira

A Promotoria de Justiça de Colorado, no Norte Central do estado, promoverá atendimento descentralizado no dia 16 de julho, quinta-feira, das 13 às 17 horas, no distrito de Alto Alegre, localidade que integra a comarca. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços do MPPR da população, especialmente em localidades mais afastadas.

Durante os atendimentos, serão prestadas orientações jurídicas e recebidas reclamações sobre questões gerais que afetam a comunidade, como falta de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo) e temas relacionados ao direito de família, como reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia, entre outros. Demandas que não sejam de atribuição do MPPR serão encaminhadas aos órgãos competentes. Recomenda-se que os interessados levem documentos pessoais e demais informações relacionadas aos casos que desejam apresentar.

O serviço vai ser prestado nas dependências da Subprefeitura (Rua Primeiro de Maio, 355, Distrito de Alto Alegre).

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