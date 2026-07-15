A contagem regressiva já começou!No Darlan Chopp, a torcida tem lugar garantid…

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🇧🇷⚽🍻 A contagem regressiva já começou!
No Darlan Chopp, a torcida tem lugar garantido para viver cada lance da Copa do Mundo com muita animação, chopp sempre trincando e porções deliciosas para compartilhar com a galera!
🍺 Torres de chopp ❄️ Chopp Pilsen, de Vinho e Ice 🍟 Porções irresistíveis 📺 Telão para você não perder nenhum lance 🎉 Ambiente amplo e perfeito para reunir os amigos
Vista a camisa, chame a turma e venha torcer pela nossa Seleção com a melhor resenha de Ubiratã!
📍 Darlan Chopp Ubiratã/PR
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