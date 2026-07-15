A contagem regressiva já começou!No Darlan Chopp, a torcida tem lugar garantid…

🇧🇷⚽🍻 A contagem regressiva já começou!

No Darlan Chopp, a torcida tem lugar garantido para viver cada lance da Copa do Mundo com muita animação, chopp sempre trincando e porções deliciosas para compartilhar com a galera!

🍺 Torres de chopp ❄️ Chopp Pilsen, de Vinho e Ice 🍟 Porções irresistíveis 📺 Telão para você não perder nenhum lance 🎉 Ambiente amplo e perfeito para reunir os amigos

Vista a camisa, chame a turma e venha torcer pela nossa Seleção com a melhor resenha de Ubiratã!

📍 Darlan Chopp Ubiratã/PR

#DarlanChopp #Ubiratã #CopaDoMundo #VemProDarlan #ChoppGelado Torcida ResenhaGarantida Brasil FutebolEAmigos

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes