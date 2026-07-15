Governo do DF discute com BC evolução do acordo pelo BRB – 14/07/2026 – Brasília Hoje

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), discutiu nesta terça-feira (14) com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a evolução do acordo firmado para socorrer o BRB (Banco de Brasília), após prejuízos com o caso Master.

Segundo dois interlocutores a par das discussões, foi uma reunião técnica de trabalho sobre as tratativas em curso conforme o acordo homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no fim de maio.

O governo de Celina tenta destravar um empréstimo junto ao FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de até R$ 6,6 bilhões, sem aval da União. No entanto, há resistência dos bancos privados que entrarão como fiadores da operação, e as negociações continuam.

Participaram do encontro o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, e o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino Oliveira. Pelo lado do BC, estiveram presentes os diretores Ailton de Aquino (Fiscalização) e Gilneu Vivan (Regulação; e Organização do Sistema Financeiro e de Resolução), além do procurador-geral Cristiano Cozer.

A reunião ocorreu faltando três semanas para o fim do prazo prometido pelo próprio BRB ao Banco Central para implementar medidas de capitalização e solucionar a crise decorrente das operações fraudulentas com o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Em fevereiro, o Banco de Brasília apresentou um documento com um conjunto de ações preventivas de recomposição de capital a serem implementadas no prazo de 180 dias.

Acionista controlador do BRB, o governo do Distrito Federal enfrenta dificuldades nesse processo por não ter dinheiro em caixa e precisar recorrer ao processo de captação.

Com os relatórios operacionais represados desde que veio à tona o escândalo do Banco Master, o BRB está há um ano sem divulgar seus resultados financeiros.