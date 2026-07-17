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A espera acabou!
Chegou a nossa Pizza Pé de Moleque Cremoso! 🤤
Preparada com muito doce de leite e amendoim, ela entrega uma cremosidade surpreendente que conquista logo na primeira mordida.
Uma novidade criada para quem ama pizza doce e não abre mão de uma sobremesa irresistível.
🤤 Depois de ver essa cremosidade, conta pra gente: você experimentaria? 👇
🍕 Já disponível em nosso cardápio!
Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista
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