A espera acabou!

Chegou a nossa Pizza Pé de Moleque Cremoso! 🤤

Preparada com muito doce de leite e amendoim, ela entrega uma cremosidade surpreendente que conquista logo na primeira mordida.

Uma novidade criada para quem ama pizza doce e não abre mão de uma sobremesa irresistível.

🤤 Depois de ver essa cremosidade, conta pra gente: você experimentaria? 👇

🍕 Já disponível em nosso cardápio!

Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista

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