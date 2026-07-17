Com rajadas de vento de 63,7km/h, Cascavel tem registro de mais uma queda de árvore

Mais uma queda de árvore foi registrada no início da tarde desta sexta-feira (17), em Cascavel, mobilizando o Corpo de Bombeiros. Desta vez, o caso ocorreu em uma residência próxima à BR-277, na entrada do bairro Santa Felicidade.

Conforme dados do Simepar, a Capital do Oeste tinha previsão de fortes ventos. Pela manhã, foram registradas rajadas de até 63,7 km/h. Todo o estado está sob essa condição, que provocou quedas de árvores em diferentes localidades.

Os militares entraram no imóvel, localizado na Rua Cabo Fidélis Batista de Aguiar, e realizaram os atendimentos necessários.

O outro caso de queda de árvore foi registrado minutos antes, na marginal da BR-277, entre a Região do Lago e o bairro Maria Luiza. O tronco atingiu um carro, causando prejuízos materiais e transtornos ao trânsito.

Caso enfrente uma situação semelhante, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

Em breve, veja o vídeo.