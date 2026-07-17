Com rajadas de vento de 63,7km/h, Cascavel tem registro de mais uma queda de árvore

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Mais uma queda de árvore foi registrada no início da tarde desta sexta-feira (17), em Cascavel, mobilizando o Corpo de Bombeiros. Desta vez, o caso ocorreu em uma residência próxima à BR-277, na entrada do bairro Santa Felicidade.
Conforme dados do Simepar, a Capital do Oeste tinha previsão de fortes ventos. Pela manhã, foram registradas rajadas de até 63,7 km/h. Todo o estado está sob essa condição, que provocou quedas de árvores em diferentes localidades.
Os militares entraram no imóvel, localizado na Rua Cabo Fidélis Batista de Aguiar, e realizaram os atendimentos necessários.
O outro caso de queda de árvore foi registrado minutos antes, na marginal da BR-277, entre a Região do Lago e o bairro Maria Luiza. O tronco atingiu um carro, causando prejuízos materiais e transtornos ao trânsito.
Caso enfrente uma situação semelhante, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.
Em breve, veja o vídeo.
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