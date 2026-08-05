A GAC reforça sua presença na América Latina com o envio de sua frota para a cobertura da Copa do Mundo pela Xinhua

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Das vibrantes avenidas da Cidade do México às ruas históricas de Toluca e às academias de futebol locais, a paixão pelo futebol tomou conta do país anfitrião enquanto a Copa do Mundo se desenrola na América do Norte. Para capacitar os jornalistas que cobrem esse espetáculo global de grande importância, a GAC forneceu seus modelos AION UT e GS7 como veículos de serviço oficiais para a Agência de Notícias Xinhua, oferecendo um espaço de trabalho móvel silencioso, amplo e confiável para os repórteres que enfrentam as demandas aceleradas da cobertura do torneio.
Para os repórteres da Xinhua, grande parte do trabalho acontece na estrada. Deslocando-se entre estádios, centros de mídia e hotéis das equipes, o AION UT e o GS7 servem como mais do que simples meios de transporte — funcionam como redações móveis. No ambiente calmo e estável de cada viagem, os repórteres podem organizar as imagens e se preparar para as entrevistas, chegando a cada missão totalmente prontos. A cabine compacta, porém espaçosa, do AION UT acomoda facilmente câmeras e equipamentos de transmissão ao vivo, enquanto o interior silencioso e confortável do GS7 proporciona uma sensação de tranquilidade bem-vinda às exigências da reportagem sob alta pressão.
A GAC construiu uma linha forte e diversificada de 10 modelos no México, conquistando crescente popularidade entre os consumidores locais. De acordo com os dados de vendas da JATO de janeiro a maio deste ano, o AION ES e o AION UT da GAC figuraram entre os dez BEVs mais vendidos no México, com o AION UT em terceiro lugar na categoria de veículos puramente elétricos do segmento B e o AION ES em segundo lugar no segmento C.
O México continua sendo um mercado estratégico fundamental na expansão global da GAC. A GAC já firmou uma parceria estratégica com o clube de futebol mexicano Toluca FC, construindo uma matriz de marketing esportivo que abrange a América Latina e se conecta com a presença global da GAC. Olhando para o futuro, a GAC evoluirá de patrocínios pontuais para uma estratégia de ecossistema esportivo totalmente integrada, fortalecendo ainda mais sua influência global de marca.