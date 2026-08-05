A GAC reforça sua presença na América Latina com o envio de sua frota para a cobertura da Copa do Mundo pela Xinhua

Das vibrantes avenidas da Cidade do México às ruas históricas de Toluca e às academias de futebol locais, a paixão pelo futebol tomou conta do país anfitrião enquanto a Copa do Mundo se desenrola na América do Norte. Para capacitar os jornalistas que cobrem esse espetáculo global de grande importância, a GAC forneceu seus modelos AION UT e GS7 como veículos de serviço oficiais para a Agência de Notícias Xinhua, oferecendo um espaço de trabalho móvel silencioso, amplo e confiável para os repórteres que enfrentam as demandas aceleradas da cobertura do torneio.

Para os repórteres da Xinhua, grande parte do trabalho acontece na estrada. Deslocando-se entre estádios, centros de mídia e hotéis das equipes, o AION UT e o GS7 servem como mais do que simples meios de transporte — funcionam como redações móveis. No ambiente calmo e estável de cada viagem, os repórteres podem organizar as imagens e se preparar para as entrevistas, chegando a cada missão totalmente prontos. A cabine compacta, porém espaçosa, do AION UT acomoda facilmente câmeras e equipamentos de transmissão ao vivo, enquanto o interior silencioso e confortável do GS7 proporciona uma sensação de tranquilidade bem-vinda às exigências da reportagem sob alta pressão.

A GAC construiu uma linha forte e diversificada de 10 modelos no México, conquistando crescente popularidade entre os consumidores locais. De acordo com os dados de vendas da JATO de janeiro a maio deste ano, o AION ES e o AION UT da GAC figuraram entre os dez BEVs mais vendidos no México, com o AION UT em terceiro lugar na categoria de veículos puramente elétricos do segmento B e o AION ES em segundo lugar no segmento C.

O México continua sendo um mercado estratégico fundamental na expansão global da GAC. A GAC já firmou uma parceria estratégica com o clube de futebol mexicano Toluca FC, construindo uma matriz de marketing esportivo que abrange a América Latina e se conecta com a presença global da GAC. Olhando para o futuro, a GAC evoluirá de patrocínios pontuais para uma estratégia de ecossistema esportivo totalmente integrada, fortalecendo ainda mais sua influência global de marca.