Sinal de socorro salva mulher de agressão no Paraná, entenda como funciona o gesto universal contra a violência doméstica

O sinal universal de socorro, uma ferramenta silenciosa e eficaz, foi o mecanismo decisivo que permitiu a uma mulher de 28 anos escapar de uma situação de grave violência doméstica na cidade de Pitanga, no Paraná.

A vítima, que havia sido agredida pelo ex-companheiro, conseguiu realizar o gesto discreto enquanto era obrigada a circular pela cidade, chamando a atenção de pessoas que passavam pelo local e prontamente intervieram para salvá-la.

O caso reforça a importância do conhecimento sobre mecanismos de proteção, conforme informação divulgada pelo portal de notícias g1, que detalhou como a rápida percepção das testemunhas evitou um desfecho ainda mais trágico para a mulher.

Abaixo, detalhamos como o sinal funciona e quais são as orientações para quem deseja auxiliar alguém em situação de perigo extremo.

Como identificar o sinal de socorro

O sinal universal de socorro é um movimento simples, feito com apenas uma mão. Para realizá-lo, a pessoa deve manter a palma da mão voltada para fora, dobrar o polegar para dentro e fechar os outros quatro dedos sobre ele, como se estivesse fazendo um punho cerrado sobre o polegar.

A principal vantagem deste gesto é a sua natureza silenciosa, já que ele foi desenhado para ser executado de forma discreta, permitindo que a vítima peça ajuda sem que o agressor perceba a intenção de denúncia ou pedido de socorro.

Contexto da ocorrência no Paraná

Segundo a Polícia Militar, o agressor invadiu a casa da vítima motivado por ciúmes do atual namorado dela. Ele teria utilizado socos, chutes e até um cabo de vassoura durante as agressões, obrigando a mulher a acompanhá-lo em um trajeto para confrontar o atual parceiro dela.

Foi durante esse deslocamento que a vítima lembrou do sinal e o exibiu pelas costas, sendo vista por motoristas. O delegado William Gama Assunção afirmou que, ao notarem as lesões aparentes, as testemunhas levaram a mulher até um batalhão, onde o homem foi preso em flagrante.

Origem e orientações de segurança

Criado no Canadá em abril de 2020 por uma agência de publicidade de Toronto, o gesto surgiu como uma resposta ao aumento dos casos de violência doméstica durante o confinamento da covid-19. O objetivo era oferecer um recurso de comunicação não verbal para vítimas isoladas.

Especialistas recomendam que, ao ver alguém fazendo o sinal, a pessoa tente se aproximar de forma amigável, como se fosse um conhecido, e leve a vítima para um local público seguro, como uma farmácia ou comércio, para então acionar as autoridades competentes.

Canais oficiais para denúncia

Se não for possível abordar a vítima com segurança, a recomendação é procurar a polícia imediatamente. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia. Em casos de perigo imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.

Perguntas frequentes sobre o sinal de socorro

O que fazer se eu vir alguém fazendo o sinal? Tente se aproximar discretamente, leve a vítima para um local seguro e acione a polícia assim que possível.

O sinal de socorro é reconhecido mundialmente? Sim, ele foi criado no Canadá em 2020 e é amplamente divulgado como um padrão internacional de pedido de ajuda.

O agressor pode ser preso apenas pelo sinal? O sinal serve para alertar testemunhas, que devem chamar a polícia. A prisão ocorre após a constatação do crime pelas autoridades.

É seguro intervir diretamente? A orientação é priorizar a segurança. Se houver risco, apenas observe o local e chame o 190, informando as características das pessoas e o endereço.

Quais outros números posso ligar? Além do 190 para emergências, utilize o 181 para denúncias anônimas ou o 197 da Polícia Civil para investigações.