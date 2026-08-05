VEREADORAS SÃO FLAGRADAS TRANSPORTANDO CANETAS EMAGRECEDORAS EM CARRO OFICIAL DA CÂMARA NO PARANÁ

Duas vereadoras de Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, foram flagradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando quatro ampolas de medicamentos utilizados para emagrecimento em um carro oficial da Câmara Municipal. A abordagem aconteceu na tarde do dia 31 de julho, na BR-277, em Irati, durante o retorno de uma viagem oficial a Foz do Iguaçu.

De acordo com a PRF, os medicamentos, trazidos do Paraguai, estavam escondidos entre objetos no porta-malas do veículo. As ampolas não possuíam documentação de importação nem receita médica.

As parlamentares envolvidas são Vanessa Cristina Plata da Silveira (União Brasil) e Alexsandra Maria dos Santos Lima (PSD), conhecida como “Índia”. Elas participavam de uma agenda oficial em Foz do Iguaçu entre os dias 28 e 31 de julho e cada uma recebeu R$ 2.123,00 em diárias para a viagem.

Os medicamentos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal. O caso também foi comunicado à Polícia Federal. Segundo a PRF, a motorista do veículo poderá responder pelo crime de contrabando.

As vereadoras foram liberadas após o registro da ocorrência, mas o caso segue sendo investigado para apurar possíveis responsabilidades administrativas e criminais.

Repórter: RIC TV

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