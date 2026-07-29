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☀️⚡ A Liga Energia Solar é a empresa pioneira em energia solar em Ubiratã!
Atendemos residências, comércios, propriedades rurais e também usinas, oferecendo soluções completas para quem busca economia, sustentabilidade e valorização do seu patrimônio.
Nosso compromisso vai além da instalação: prestamos sempre o melhor atendimento no pós-venda, garantindo segurança, confiança e suporte para nossos clientes.
Venha nos conhecer e faça seu orçamento sem compromisso. Estamos prontos para encontrar a melhor solução para você!
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📍 Avenida Ipê Branco, nº 108 – Ubiratã
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