A Polícia Militar recuperou na madrugada deste sábado (13) um VW/Gol prata que h…

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A Polícia Militar recuperou na madrugada deste sábado (13) um VW/Gol prata que havia sido furtado ana madrugada de sexta-feira em Ubiratã.
De acordo com a PM, a equipe da Patrulha Rural Comunitária recebeu uma informação sobre o possível paradeiro do veículo. Os policiais se deslocaram imediatamente até o endereço indicado e localizaram o automóvel.
Após a recuperação, os militares entraram em contato com o proprietário para informar sobre a localização do carro. O veículo foi recolhido até a sede da Companhia da Polícia Militar e será encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ubiratã para os procedimentos de polícia judiciária e posterior devolução ao dono.
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