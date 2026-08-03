Neste Mês dos Pais, o melhor presente não cabe em uma caixa: é a saúde. 💙

Quem sempre cuidou de você também merece atenção, prevenção e cuidado.

Por isso, preparamos descontos especiais em exames laboratoriais para incentivar esse gesto de amor.

Aproveite esta oportunidade e incentive seu pai, avô ou alguém especial a colocar a saúde em dia.

📍 Entre em contato com nossa equipe e saiba quais exames estão participando da campanha.

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Corinthia Mes