Registre-se agora e receba uma recompensa de US$108! O ouro digital está em alta novamente: a mineração em nuvem é a mais nova tendência, permitindo ganhar USDT sem qualquer investimento

Após oscilar durante o pregão intradiário, o Bitcoin continua sendo um dos ativos mais observados no mercado global de criptomoedas. Até o momento, o Bitcoin está sendo negociado em torno de US$77.613, com uma faixa intradiária entre aproximadamente US$76.904 e US$78.076. Neste momento decisivo, as discussões sobre mineração em nuvem e participação em ativos digitais se intensificaram, trazendo uma nova onda de atenção ao mercado cripto.

Relembrando uma lenda antiga: em 2010, o programador László Hanyecz trocou 10.000 Bitcoins por duas pizzas — uma quantia que hoje vale centenas de milhões de dólares. Essas histórias de “pizza por moedas” se tornaram símbolos duradouros na comunidade blockchain, inspirando continuamente o interesse em criptomoedas e oportunidades com ativos digitais.

No entanto, devido aos preços persistentemente altos dos equipamentos de mineração e à crescente complexidade do consumo de energia e das operações, um número cada vez maior de investidores comuns está recorrendo a soluções de mineração em nuvem. Por exemplo, a plataforma de mineração em nuvem BM Blockchain promove “zero gastos com hardware, energia verde e operação e manutenção orientadas por IA” para tornar a participação relacionada à mineração mais acessível ao público em geral.

Primeiros milionários americanos do Bitcoin: os caminhos por trás das lendas

Pessoa Principais marcos Patrimônio estimado* Irmãos Winklevoss Compraram 210.000 BTC em 2013 com um investimento de US$11 milhões ~US$16 bilhões Timothy Cox Adquiriu 70.000 BTC de pools de mineração iniciais em 2009 ~US$5,4 bilhões Minerador anônimo de Montana Produziu 5.000 BTC por mês usando equipamentos domésticos em 2010 ~US$3,8 bilhões

*Estimativas baseadas no Bitcoin cotado em aproximadamente US$77.613 por moeda.

“Esses casos revelam quão acentuada pode ser a curva de riqueza na era digital”, afirmou o Dr. Michael Kaplan, diretor do Centro de Pesquisa em Blockchain da Universidade de Stanford. “No entanto, a barreira para alcançar essa curva continua aumentando.”

Mineração em nuvem: transformando mineração em um produto financeiro

Comparado às altas barreiras de entrada associadas à compra, instalação e manutenção de equipamentos tradicionais de mineração, o modelo de mineração em nuvem oferece várias vantagens:

Não é necessário investir em hardware: os usuários alugam poder computacional de mineração, enquanto a plataforma cuida da configuração e manutenção dos equipamentos.

Alimentado por energia verde: a plataforma utiliza fontes de energia limpa, como energia eólica, hidrelétrica e solar, ajudando a reduzir os custos energéticos em comparação às fazendas de mineração tradicionais.

Sistema inteligente de operação e manutenção: a IA otimiza a alocação do poder computacional e os processos de solução de problemas, minimizando a necessidade de intervenção manual.

A plataforma BM Blockchain concentra-se em infraestrutura blockchain orientada por IA, acesso remoto à mineração e participação simplificada em mineração em nuvem para usuários globais.

Visão geral da participação e exemplos de ganhos





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Casos práticos de investidores e posicionamento institucional

Caso individual: a “transformação em moedas” de um professor de San Francisco

Em 2023, Robert Miller, de 42 anos, investiu US$30.000 de suas economias de aposentadoria em contratos de mineração em nuvem da BM Blockchain. Após várias rodadas de participação e reinvestimento, ele acumulou aproximadamente US$38.700 em retornos até maio de 2025.

“Isso é mais do que economizei em mais de uma década dando aulas”, disse Miller. “Agora só preciso verificar os contratos uma vez por semana.”

Apostas institucionais: capital de nível Wall Street entra no mercado

O fundo de hedge Veridian Capital investiu US$12 milhões em poder computacional corporativo de mineração em nuvem da BM Blockchain no quarto trimestre de 2024. A sócia Sarah Zhao declarou: “A mineração em nuvem elimina o risco de depreciação das máquinas de mineração, e o modelo oferece uma forma mais flexível de participar da infraestrutura blockchain.”

A plataforma BM Blockchain oferece suporte para monitoramento online de contas e publica atualizações operacionais para melhorar a transparência aos usuários.

Recompensas por tempo limitado impulsionam a adesão

A campanha para novos usuários da plataforma tem atraído atenção entre pessoas interessadas em participação em ativos digitais. Novos usuários podem receber um bônus de cadastro de US$108 após o registro, permitindo explorar os serviços de mineração em nuvem da BM Blockchain com uma barreira inicial menor.

“Verifiquei as informações da plataforma, e as recompensas de incentivo de US$108 foram recebidas no prazo”, afirmou Caitlin Ross, enfermeira da Califórnia.

Opinião de especialistas

O economista David Marcus observou: “O efeito de riqueza do Bitcoin se espalhou dos primeiros entusiastas de tecnologia para o público geral, e a mineração em nuvem está se tornando uma nova ferramenta digital para usuários comuns participarem da infraestrutura blockchain.”

Observadores do mercado acreditam que o interesse dos usuários dos EUA em serviços de mineração em nuvem relacionados ao Bitcoin continua crescendo, especialmente à medida que a mineração tradicional se torna cada vez mais cara e tecnicamente exigente.

Altas e baixas: tendências e sentimento do mercado Bitcoin hoje

Até 21 de maio de 2026, o preço do Bitcoin oscilou entre aproximadamente US$76.904 e US$78.076, com o preço mais recente em torno de US$77.613.

Tecnicamente, o mercado atualmente oscila dentro de uma faixa de suporte e resistência de curto prazo, e os traders observam se o Bitcoin conseguirá recuperar um impulso mais forte de alta.

Desenvolvimentos recentes de grande repercussão aumentaram a incerteza do sentimento do mercado. Regulamentações de ativos digitais, fluxos institucionais de capital, demanda relacionada a ETFs e expectativas macroeconômicas continuam influenciando a direção de curto prazo do Bitcoin. Enquanto isso, a volatilidade no mercado mais amplo de criptomoedas também levou muitos usuários a buscar formas alternativas de participar de oportunidades relacionadas à blockchain.

Apesar dessas condições de mercado, a plataforma de mineração em nuvem BM Blockchain mantém seu posicionamento em torno de operações transparentes, acessíveis e assistidas por IA, servindo como uma ponte para mais “observadores” e “pequenos investidores” entrarem no mercado de criptomoedas.

Resumo e perspectivas

A lendária história da “pizza por criptomoeda” do passado agora está sendo expandida para um novo modelo de participação por meio da mineração em nuvem. O Bitcoin atualmente está sendo negociado em torno de US$77.613, e a volatilidade de curto prazo ainda representa riscos. No entanto, é justamente em meio a essa volatilidade que o apelo do modelo de mineração em nuvem — que permite aos usuários participar sem comprar hardware caro — se tornou cada vez mais evidente para investidores comuns.

À medida que o Bitcoin continua dominando as discussões globais sobre criptomoedas, a BM Blockchain está se posicionando como uma plataforma que combina mineração em nuvem, operações orientadas por IA e acesso amigável para iniciantes. Com seu bônus de US$108 para novos usuários, a empresa busca atrair mais pessoas que procuram uma maneira mais simples de explorar oportunidades de mineração blockchain em 2026.

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BM Blockchain

Site oficial: https://bmblockchain.org