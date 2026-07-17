A segurança da sua empresa começa com prevenção e planejamento!

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✅ Treinamentos conforme as Normas Regulamentadoras (NRs)

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Medenge – Clínica Médica e Segurança do Trabalho

📞 (44) 99701-6529

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

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