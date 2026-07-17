Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🛡️ A segurança da sua empresa começa com prevenção e planejamento!
Na Medenge, você encontra soluções completas em Saúde e Segurança do Trabalho para manter sua empresa em conformidade com a legislação, reduzir riscos e proteger quem faz o seu negócio acontecer.
✅ Documentação SST
✅ Laudos Técnicos
✅ PGR
✅ PCMSO
✅ Treinamentos conforme as Normas Regulamentadoras (NRs)
Invista em mais segurança, organização e tranquilidade para sua equipe e para o seu negócio.
📲 Fale com a Medenge e saiba como podemos ajudar sua empresa!
Medenge – Clínica Médica e Segurança do Trabalho
📞 (44) 99701-6529
📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador
📱 Instagram: @clinica.medenge
Source link
More: The Global Track